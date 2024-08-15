Окупанти проводять заходи деструктивного впливу на ТОТ України

З початком другої фази російсько-української війни у 2022 році окупаційна влада через свої фейкові адміністрації почала активно впроваджувати політику деструктивного впливу на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Такі заходи спрямовані на зміну національної ідентичності, знищення української культури, мови та історичної пам’яті? а також на економічне та соціальне виснаження регіонів.

Першим та водночас найголовнішим завданням для окупантів є знищення української ідентичності та культури. Так би мовити “культурний” вплив – це є один з основних напрямів деструктивної політики.

Російська окупаційна влада запроваджує примусову русифікацію, забороняючи українську мову в освітніх закладах, замінюючи її російською. Проводяться заходи щодо ліквідації українських культурних інституцій, зокрема бібліотек, музеїв, культурних центрів, а також переписування підручників, в яких історія України спотворюється або трактується у вигідному для ворога порядку.

На другому етапі окупанти вдаються до репресій та залякувань місцевого населення. В першу чергу російські окупанти використовують методи залякування та репресій проти місцевого населення, яке підтримує Україну та допомагає Силам оборони України.

Масово проводяться арешти активістів, волонтерів, представників місцевих органів влади та осіб, які висловлюють незгоду з окупаційним режимом. За будь-які прояви українського патріотизму, такі як використання національної символіки або участь у проукраїнських акціях, громадяни можуть піддаватися арештам, тиску та фізичному насильству.

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На третьому етапі ворог акцентує на поширенні пропаганди та проведення інформаційних кампаній. Російська окупаційна влада активно веде інформаційну війну на тимчасово окупованих територіях. Використовуючи підконтрольні ЗМІ та створюючи нові, кремль поширює пропаганду, яка спотворює реальну картину подій, нав’язує проросійські наративи, демонізує українську владу та західні країни. Окрім цього блокуються українські інформаційні ресурси, що значно ускладнює доступ населення до об’єктивної інформації з офіційних джерел.

На четвертому етапі ворог проводить заходи щодо економічного виснаження. Російська окупаційна влада систематично руйнує економічний потенціал окупованих регіонів, що веде до їхнього повного виснаження.

Вивезення промислового обладнання, сировини та інших ресурсів до росії, руйнування інфраструктури та позбавлення можливості вести підприємницьку діяльність призводять до занепаду локальної економіки. Внаслідок цього зростає безробіття, бідність та соціальна напруженість, а отже й залежність місцевого населення від окупаційної адміністрації.

В кінцевому циклі окупанти проводять примусове переселення для забезпечення демографічної політики. Тобто російська окупаційна влада примушує до переселення мешканців окупованих територій на територію росії, а їх замінює росіянами. Це сприяє демографічним змінам, які мають на меті зміну етнічного складу регіону та посилення контролю над ним.

В підсумку зазначимо, що захоплення Росією українських територій супроводжується широкомасштабними заходами деструктивного впливу, спрямованими на знищення української національної ідентичності, виснаження економічного та соціального потенціалу регіонів та нав’язування проросійських наративів та ідентичності.

Ці дії є порушенням міжнародного права та мають на меті навіть не стільки тимчасове, як довгострокове утримання контролю над окупованими територіями, що ставить під загрозу їхнє майбутнє як частини незалежної України.

Проте всупереч всім тимчасовим труднощам та складним обставинам, Центр національного спротиву звертається до громадян на ТОТ продовжувати допомагати Силам оборони України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України Кремль також проводить нову пропагандистську акцію. Створюються молодіжні загони, які мають виїхати до Курської області Росії.

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