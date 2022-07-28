Окупанти проявили "жест доброї волі" щодо аграріїв Херсонської області

Російські окупанти у Херсонській області вирішили повернути українським аграріям зерно, яке раніше вкрали в них.

У кулуарах фейкової ВЦА наразі обговорюють, скільки "зняти" з фермерів за таке повернення зерна, і як поділити.

Про це перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив у Мережі 28 липня.

"Окупанти вирішили проявити "жест доброї волі" щодо аграріїв Херсонської області та опрацьовують механізм повернення зерна із зерносховищ "Нібулону" фермерам", – йдеться в опублікованій інформації.

За даними Соболевського, річ у тім, що це підприємство не оплатило закупівлю цього зерна.

"Ніякого арбітражу, жодних судів. Забрати і перерозподілити. Як у старі-добрі 1920-ті. І другий момент – у кулуарах фейкової ВЦА вже зараз обговорюється, скільки "зняти" з фермерів за таке повернення, і як поділити", – додав заступник голови облради.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів ЗСУ звільнили на Херсонщині від окупантів Іванівку, Лозове та Андріївку.

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