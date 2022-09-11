Окупанти ракетами обстріляли центр Дніпра і вдарилиз РСЗВ по Нікополю: є постраждалі

обстрілям піддалися Дніпро, Ніікополь та Марганецька громада.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог поцілив по двох районах області - Дніпровському та Нікопольському.

По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили просто по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - розповів він.

В Мережі повідомляють, що під час обстрілу Дніпра постраждав чоловік, який працював охоронцем в одному із закладів. куди поцілила ракета.

Резніченко додав, що у Нікополі понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Також ворог завдав удару по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

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