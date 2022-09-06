Окупанти ракетами обстріляли Харків та гатили з артилерії по населених пунктах області: є загиблі і численні руйнування

Цієї ночі ворог вкотре завдав по Харкову ракетного удару.
Внаслідок цього є пошкодження будинків та загибла.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В Індустріальному районі Харкова внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 2-поверхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. На жаль, вона загинула.
"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі. У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків", - повідомив голова ОВА.
На території Харківщини тривають активні бойові дії. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. ЗСУ міцно тримають позиції та не дають ворогові просунутися вперед, завдаючи йому відчутних втрат.
Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.
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