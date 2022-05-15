Окупанти ракетами обстріляли Львівщину: ціллю став об'єкт військової інфраструктури

Російські окупанти вранці, 15 травня,обстріляли ракетами Львівську область.

Вона поцілила один із військових інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти з "Ураганів" обстріляли територію Широківської громади. Ворожі боєприпаси впали на територію Широківської громади Криворізького района. Поцілили між селами. Ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що авіація повітряних сил знищила взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

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