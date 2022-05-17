Окупанти ракетами обстріляли Очаків та Одесу та з РСЗВ - Миколаїв: серед постраждалих 6-річна дитина

Окупанти ракетами обстріляли Очаків та Одесу та з РСЗВ - Миколаїв: серед постраждалих 6-річна дитина

На бойових позиціях вздовж лінії зіткнення на Південному напрямку продовжується ведення бойових дій.

Противник активності не проявляє, однак здійснює ракетні атаки, зокрема, по Миколаївщині та Одещині.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Так, минулої доби окупанти ракетами обстріляли об'єкти морської інфраструктури міста Очаків та центральний район міста Миколаїв із РСЗВ із використанням заборонених міжнародними конвенціями касетних боєприпасів, що мають невибіркову дію. У Миколаєві пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торгівельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС.

Також окупанти ракетами обстріляли Одесу. Уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано зокрема і кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об’єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів. І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важко поранена 6-річна дитина. При повторному за добу ракетному ударі в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони", - повідомляє ОК "Південь".

Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Нагадаємо, що на Лиманському й Бахмутському напрямках ворог щоночі йде в наступ після артилерійських залпів.

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