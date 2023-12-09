Окупанти раптово взялися відновлювати всі оборонні споруди довкола Маріуполя: відео

У Маріуполі деякі укріплення частково збереглися ще від українських оборонців. Проте зараз їх поновлюють і приводять у боєздатний стан.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він показав відео, на якому видно оборонні споруди біля в'їзду до міста з Донецького напряму.

"Частково збереглися від наших Оборонців. Але зараз поновлено і в боєздатному стані. Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються - тут системно проводять тренування окупаціний гарнізон", - розповів Андрющенко.

Він додав, що таке розширення оборони міста свідчить про системну підготовку російського гарнізону до оборони міста.

"Тому, без фантазій. Без переможних популістичних реляцій. Битва за Маріуполь буде не легкою напевно. Проте, точно буде", - написав радник міського голови Маріуполя.

Окупанти почали масово відновлювати оборонні споруди довкола Маріуполя

Нагадаємо, Маріупольська міська рада раніше показала відео, як виглядає зруйнована окупантами школа №51. Вона продовжує занепадати у тимчасово захопленому росіянами місті. Навчальний заклад розташований в Лівобережному районі міста, який найбільше постраждав від дій загарбників.

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