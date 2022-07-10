Окупанти рекрутують до лав ЗС РФ злочинців та встановлюють стеження за родичами загиблих в Україні військових

Російські окупанти намагаються поповнити втрати в підрозділах за рахунок засуджених.

"Зекам" обіцяють повну амністію.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

"З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію", - йдеться в повідомленні.

Окупантів збирають на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК «Вагнер».

Також рекрутів збирають у в'язницях Ростова, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода. Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива, навіть якщо вона відбуває покарання за вбивство.

Зекам обіцяють повну амністію, якщо вони прослужать пів року.

При цьому, всі засуджені мають носити спецжетони, а мобільні телефони, якими можуть користуватися - мають бути лише кнопкові.

Під час співбесід до відома новобранців доводять, що набір триматиме впродовж 2-х місяців, а після цього 10000 новобранців відправлять на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Також управління ФСБ надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів, зокрема щодо дескридитації ЗС РФ. Особливу увагу мають приділяти близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні.

Нагадаємо, що в Донецькій області підрозділ РФ знищив підрозділ з так званої "ДНР". Мова йде про 2-й батальйон першого армійського корпусу "народної міліції днр", який воює у складі армії РФ.

Читайте також: