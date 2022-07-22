Окупанти риють окопи, лягають і піднімають ноги догори: Жданов розповів, для чого росіяни це роблять

Окупанти придумали "схему", як зберегти своє життя на війні в Україні, і ще й отримати виплати від своє держави. Для цього вони риють окопи, лягають у них і піднімають ноги догори, аби отримати легке поранення.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Гордон" розповів український військовий експерт Олег Жданов.

"Російські контрактники вигадали новий спосіб, як піти з війни. Вони заздалегідь риють неглибокий окоп – десь на два багнети лопати, тобто сантиметрів 40, – лягають у цей окоп і підіймають ноги вгору. Для того, щоб отримати кульове або осколкове поранення", – розповів експерт.

Своєю чергою Кремль теж придумав, як максимально зберегти гроші, які російська держава мала б виплатити пораненим. Утім, військові і на це погоджуються, аби вберегти своє життя, вони ладні спеціально отримати легке поранення, бо бояться HIMARS, які Україна вже використовує на полі бою.

"Після поранення одразу в госпіталь і додому. І гроші отримати від держави. Але держава російська виявилася набагато хитрішою у плані виплат. Вони ж завжди любили (це, напевно, професійна риса) "кидати" всіх на гроші. І Держдума РФ швидко ухвалила закон і ввела градацію за поранення. Легке поранення – 60 тис. рублів, середньої тяжкості – здається, до мільйона (600–700 тис.), а важке поранення – тоді вже 3 млн. Ось і загибель – залишилося поки що 7 млн. Проте, за розповідями наших військовослужбовців, вони використовують такий спосіб, щоб зазнати легкого поранення. HIMARS, до речі, став тригером. Це одна із причин. Говорять, від HIMARS немає порятунку", – зазначив Жданов.

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