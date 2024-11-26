Окупанти розстріляли 5 полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку

Так, військові армії РФ розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Це грубе порушення Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

"Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", - зазначили у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - акцентували в Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, російські окупанти під час штурмових дій поблизу Вугледара Донецької області розстріляли п’ятьох беззбройних українських захисників, які здалися в полон. Воєнний злочин було скоєно ще 5 жовтня.

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