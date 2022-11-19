Окупанти розкрадають українську культуру на захоплених територіях: "Херсонські музеї розграбовані повністю"

На тимчасово захоплених територіях окупанти розкрадають українські музеї.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як окупанти грабують українську культуру.
Про це він написав у своєму твітері.
"Бажаєте про культуру? Росія тотально обкрадає будь-які центри української культури, виносить геть усе з наших музеїв. Херсонські музеї розграбовані повністю. Крадіжка, мародерство, знищення чужої культурної спадщини – це і є справжній зміст сучасної "російської культури", - написав Подоляк.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії. Для цього вони звозять на захоплені території України своїх пропагандистів.
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