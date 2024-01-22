Окупанти розширюють пропагандистську мережу на тимчасово підконтрольних територіях

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розширювати пропагандистську мережу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду “захисники вітчизни” (защитники отечества), яке має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику.

Фонд займається організацією пропагандистських заходів, та “добровільним” збором коштів на потреби окупантів. Зокрема на потреби фонду ворог стягує гроші з зарплат бюджетників.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про учасників фонду, та їх маршрути переміщення Руху Опору, аби кожен поніс відповідальність за свої діяння.

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Нагадаємо, російські пранкери "Вован і Лексус" вийшли на бійців Міжнародного легіону нібито від імені колишнього президента України Петра Порошенка, аби "завербувати їх до приватної армії" задля "революції в Україні". Подробиці "фейкооперації" читайте у матеріалі ТСН.ua.

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