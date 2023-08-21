Окупанти розсилають херсонцям повідомлення з погрозами фізичної розправи: що вимагають

Російські загарбники через спеціальні боти розсилають повідомлення з погрозами фізичної розправи мешканці Херсона.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські загарбники вимагають задля збереження життя розказати про "нацистів" у Херсоні.

"У тексті розповідають про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про "нацистів" у Херсоні. Таким чином, рашисти намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

ЦПД закликає не піддаватись маніпуляціям і нагадує, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окуповані території України привезли політтехнологів, пропагандистів та спостерігачів з Росії, щоб провести там так звані "вибори".

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях Запоріжжя росіяни анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах.

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