Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених на Запоріжжі: деталі від прокуратури

Армія РФ учергове розстріляла українських військовополонених на Запоріжжі. Це сталося 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, військовослужбовці збройних сил РФ здійснили розстріл п'ятьох українських захисників із шести, взятих у полон. Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошують у прокуратурі.

Раніше військові РФ здійснили черговий воєнний злочин на Покровському напрямку. Вони розстріляли 5 полонених бійців ЗСУ.

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