Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям на початку грудня цього року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що російські військовослужбовці у грудні 2023-го під час бойового зіткнення із Силами оборони захисниками поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину окупанти розстріляли українських оборонців.

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Слід зауважити, що відео розстрілу з'явилось у Мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку. На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про ліквідацію групи російських окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ під Авдіївкою.

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