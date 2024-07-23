Окупанти розстрілюють мирних жителів Вовчанська, які хочуть евакуюватись — волонтер

Люди просто не витримують окупації і прагнуть евакуюватись.

Російські загарбники не дозволяють мирному населенню евакуюватись з окупованої частини міста Вовчанськ, а іноді застосовують проти мирних людей розстріли.

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Про це в етері Еспресо розповів голова волонтерської організації "Рух Вільний Харків" Євген Бєлов.

"Під час евакуації в нас бували різні випадки. Одного разу ми приїхали за бабусею і вона сказала, що буде готова через три дні. Вже того ж вечора на цю вулицю у Вовчанську зайшли російські війська. Тому такі люди не евакуюються тому, що ще не зібрані, або через те, що когось чекають. Зараз евакуація цивільного населення на Вовчанському напрямку дуже складна. Є частина людей, які через різні причини не евакуювались. Дехто з них вважали, що окупація їх омине. Потім ці люди евакуювались самі, або ми їх забирали", - розповів Бєлов.

Він розповів, що загарбники не випускають людей з окупованої частини міста.

"Люди просто не витримують окупації. Вовчанськ уже був окупований, але тоді російські війська пройшли місто і рухались у бік Харкова. Зараз ситуація дуже складна. Бої тривають у самому Вовчанську і російські війська банально не випускають цивільних на евакуацію. Вони розстрілюють людей просто на вулиці. Росіяни банально вбивають людей, які залишились у місті", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ "випалюють" окупантів, які потрапили в оточення на заводі у Вовчанську.

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