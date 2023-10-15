Окупанти рятують кораблі ЧФ РФ у Севастополі: у ВМС розповіли, куди їх перекидають

Окупаційна "влада" у Криму розосереджує корабельний склад ЧФ у Севастополі, рятуючись від нових атак України.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у неділю, 15 жовтня.

Також читайте У Севастополі лунають гучні вибухи

У ВМС підтвердили ураження кораблів "Павла Дєржавіна" (двічі) та "Ніколая Муру". Останнього, за словами Плетенчука, окупанти відтягнули до кримських портів.

"Інформація щодо характеру пошкоджень уточюється. Що стосується місця перебування "Павла Дєржавіна", він прямує до Новоросійська в пункт базування, де, скоріше за все, отримає якийсь ремонт після цих випадків", - зазначив він.

Плетенчук додав, що "він іде своїм ходом, незважаючи на пошкодження, до Новоросійська, тому що розосереджено корабельний склад в Азово-Чорноморському регіоні по всіх базах, окрім севастопольської. Там вони не почувають себе в безпеці".

"Це рішення було ухвалено раніше, тому що ці кораблі в принципі не беруть участі в бойових діях. Тому їх вирішили розосередити для того, щоб убезпечити їх у Чорному морі", - пояснив він.

Речник ВМС підкреслив, що це стосується як носіїв крилатих ракет, так і патрульних і сторожових кораблів.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ повідомили про пошкодження російського корабля у Севастополі. Згодом стало відомо про ураження російських кораблів "Павел Державин" і "Буян".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 за 15 жовтня: окупанти намагаються ПРОРВАТИ оборону!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.