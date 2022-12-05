Окупанти щойно розклали боєприпаси для обстрілу, а ЗСУ їх помітили і "демілітаризували" (відео)

Українські захисники знищили ворожі боєприпаси.
Українські захисники "мінуснули" ворожий боєкомплект на позиціях окупантів. Останні їх саме виклали для обстрілу.
Відео виклали в Мережі.
На кадрах видно, що окупанти виклали боєприпаси для артилерії неподалік своїх позицій. ЗСУ за допомогою дрона їх помітили.
За деякий час українські захисники скерували на склад дрон із вибухівкою і підірвали ворожий міні-склад. Окупанти залишилися без снарядів до артилерії.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ поцілили у скупчення ворожих "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу.
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