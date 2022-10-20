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Окупанти селять колаборантів у покинутих будинках Станиці Луганської - ОВА

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Окупанти селять колаборантів у покинутих будинках Станиці Луганської - ОВА

Фото: Associated Press

Місцеве населення "просять" інформувати" про такі домівки.

В тимчасово окупованій Станиці Луганській на Луганщині росіяни селять колаборантів у покинутих будинках

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме в Станиці Луганській так зване "міністерство будівництва лнр" формує маневровий житловий фонд для біженців. Звісно, будувати ніхто нічого не збирається. Формування фонду проводитиметься виключно через вскриття житлових приміщень, в яких ніхто не проживає", - розповів голова ОВА.

Місцеве населення "просять" інформувати" "адміністрацію" району про такі домівки. "Не подобався сусід – здай його будинок. Це – "руський мир", - каже Гайдай.

Він повідомив, що волгоградська область достроково виконала план на 2022-й щодо відновлення об'єктів інфраструктури у підшефному Станично-Луганському районі. На це ніби-то спрямували 860 млн руб. Втім, куди пішли кошти,  "невідомо навіть місцевим жителям", каже Гайдай.

За словами голови Луганщини, на тимчасово окуповану територію прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Багато з них - з місць позбавлення волі. В регіоні зросли випадки пограбувань та мародерства. 

Ситуація на окупованій Луганщині

Росіяни в Луганській області повністю стерли з лиця землі декілька населених пунктів. За словами голови ОВА, йдеться про Попасну, Білогорівку, Тошківку, Новотошківське. Зараз окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ.

Російські окупанти примушують мешканців Луганщини отримати паспорт РФ до 1 січня. Адже від нового року зарплата, соціальні, грошові перекази здійснюватимуться виключно за наявності індивідуального особового рахунку. 

Тим часом люди замерзають у власних домівках, які після ворожих обстрілі залишилися і без вікон, і без дахів. Ситуація з початком опалювального сезону критична, хоч  у так званому "уряді "ЛНР" хизуються 99% готовністю до зими. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
653
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