Окупанти сфабрикували справу проти працівниці ЗАЕС: її засуджено до 15 років

Орлов наголосив, що це черговий акт репресій проти українських громадян, які відмовляються співпрацювати з окупантами.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники засудили працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу до 15 років в’язниці. Окупаційний “суд” звинуватив її у “замаху на диверсію” та нібито співпраці зі Службою безпеки України.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За версією окупантів, у червні 2024 року жінка нібито намагалася підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання одного з мікрорайонів міста.

Орлов зазначив, що 12 липня того ж року так звані правоохоронні органи окупантів викрали та взяли під варту Наталію Шульгу.

За його словами, “доказом” провини стали сфабриковані відеоматеріали, які росіяни зняли в різних місцях та під різними кутами, змусивши затриману жінку брати участь у постановочних записах.

Нагадаємо, російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хочуть запровадити смертну кару як найвищу міру покарання.

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