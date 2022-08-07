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Окупанти штурмували на 4 напрямках під Бахмутом: українські воїни утримали позиції

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Окупанти штурмували на 4 напрямках під Бахмутом: українські воїни утримали позиції

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти пішли на штурм на Бахмутському напрямку.

ЗСУ вдалося втримати позиції та відкинути ворога назад.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута.

"Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що російськими окупантами в захопленому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко. Його родина досі живе в Україні.

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