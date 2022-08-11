Окупанти штурмували неподалік Бахмутського та Зайцевого на Донеччині: ЗСУ всипали їм перцю

На Донеччині російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку.

Минулої доби вони штурмували в районі населених пунктів Бахмутське та Зайцеве.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли ЗСУ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

"Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають

Читайте також: