Окупанти штурмують Івано-Дар’ївку на Донеччині - Генштаб

Російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині.

Зараз окупанти штурмують одне з сіл Бахмутського району - Івано-Дар’ївку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку окупанти з артилерії обстріляли райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка та вдарили з авіації неподалік Верхньокам’янського. Ворог веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

Також читайте ЗСУ завдали значних втрат противникові авіаційними та ракетно-зенітними ударами на півдні України

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС. З танків та артилерії російські загарбники обстріляли Берестове, Білогорівку, Яковлівку, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину, Кодему. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

Раніше ЗСУ показали відео збиття російського винищувача Су-35.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.