Окупанти штурмують Кремінну та Рубіжне і наступають у кількох напрямках - Генштаб

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне.
На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти РФ відновлюють боєздатність і поповнюють запаси, намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Донеччині російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.
Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь.
Також окупанти проводили наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.
"Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху не мав", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".
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