Окупанти штурмують на ділянках в напрямках Пісків та Мар'їнки

На Авдіївському напрямку російські окупанти штурмують на кількох ділянках.

Також окупанти проводять активну повітряну розвідку позицій ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку минулої доби обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.

"Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.

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