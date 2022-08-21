Окупанти штурмують на ділянках в напрямках Пісків та Мар'їнки

На Авдіївському напрямку російські окупанти штурмують на кількох ділянках.
Також окупанти проводять активну повітряну розвідку позицій ЗСУ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку минулої доби обстріли зафіксовано у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне.
"Підрозділи противника ведуть штурмові дії у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.
Читайте також:
- Удар по Вознесенську: неподалік від Південноукраїнської АЕС знайшли уламки ракети
- Вибухи гримлять у районі Чорнобаївки: в небі видно дим (фото)
- Це літо може стати найтрагічнішим: Зеленський повідомив про роботу над місією на Запорізьку АЕС