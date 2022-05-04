Окупанти штурмують позиції ЗСУ у кількох напрямках: ранкове зведення Генштабу станом на 4 травня

Окупанти штурмують позиції ЗСУ у кількох напрямках: ранкове зведення Генштабу станом на 4 травня

Розпочалась 70 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупанти не припиняють наступати у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим українським Кримом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 травня.

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Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей, щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил РФ зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються скувати сили ЗСУ і здійснюють обстріли їхніх позицій.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку, окупанти намагалися знищити фортифікаційне обладнання позицій ЗСУ, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем (3 з них - реактивні системи залпового вогню), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках.

Нагадаємо, що сапери виявили мінне поле всіяне протитанковими вибухівками, яке фермери обережно з країв вже засіяли буряками.

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