Окупанти штурмують Сєвєродонецьк та намагаються взяти під контроль Комишуваху - Генштаб

Окупанти штурмують Сєвєродонецьк та намагаються взяти під контроль Комишуваху - Генштаб

Російські окупанти проводять штурмові діє у Сєвєродонецьку та місто Комишуваха.

На деяких ділянках загарбники мають успіх, на окремих - отримали по зубах від ЗСУ і відступили.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов", - повідомляють у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів.

Окупанти обстрілювали українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

Нагадаємо, що найскладнішою залишається ситуація на Донбасі. Так, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів.

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