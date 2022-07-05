Окупанти штурмують в напрямку Новолуганського та Спірного на Донеччині - Генштаб

Окупанти штурмують в напрямку Новолуганського та Спірного на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти обстріляли Білогорівку та намагаються штурмувати селище Новолуганське.

Вони також відновили наступальні дії в районі Спірного.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

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"Ворог обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники намагалися штурмувати населенний пункт Долина, але отримали по зубах від ЗСУ і відступили.

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