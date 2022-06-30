Окупанти штурмують в районі НПЗ в Лисичанську та намагаються взяти під контроль трасу на Бахмут - Генштаб

Окупанти штурмують в районі НПЗ в Лисичанську та намагаються взяти під контроль трасу на Бахмут - Генштаб

У Донецькій області тривають активні бойові дії.

Окупанти і далі намагаються взяти під контроль місто Лисичанськ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.

"Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти перемістили на Криворізьку ділянку фронту додаткові підрозділи.