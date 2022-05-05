Окупанти шукають "диверсантів", що підірвали залізничний мостовий перехід біля Якимівки на Запоріжжі

У тимчасово зайнятих російськими окупантами містах та селах Запорізької області продовжує активно розвиватися руху опору.
Окупанти країни-агресорки проводять обшуки в тимчасово зайнятих населених пунктах. Зокрема, росіяни шукають "диверсантів" після того, як поблизу Якимівки підірвали залізничний мостовий перехід.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
В окупованому Мелітополіта, Якимівці та районі загарбники провели численні обшуки. "Диверсантів" шукали у приватних будинках, на підприємствах моторного заводу тощо.
До слова, в Бердянську, який захопила Росія, також діє українське підпілля. Вночі місцеві мешканці чули постріли поблизу порту. Після цього російські військові почали активно проводити обшуки у місті.
Як повідомлялося, у Запорізькій області захисники України "роблять нерви" російським окупантам. Оборонці Запорізького краю минулої доби відправили до прабатьків три десятки росіян. Також українським захисникам вдалося поповнити свій автопарк. Вони захопили 2 ворожі БМП.
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