Окупанти шукають нові "лайфхаки", як втекти з війни, і пиячать від страху: СБУ перехопила розмову рашистів

Окупанти шукають нові "лайфхаки", як втекти з війни, і пиячать від страху: СБУ перехопила розмову рашистів

Російські окупанти шукають нові способи, як втекти з війни, і пиячать від страху.

Тепер загарбники йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", приїжджають додому і на війну більше не повертаються – бо пишуть заяви на звільнення.

Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ.

"У нас усі з*балися, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі змотуються", – розповідає дружині рашист, який воює на сході України.

У спецслужбі зазначають, що така тенденція у лавах окупантів спостерігається все частіше. Загарбники дуже бояться атак українських захисників, і щоб приглушити страх, користуються перевіреним "лайфхаком" – пиячать.

"Я бухаю… Тому що боюсь. Тут всі бухают", – зізнається росіянин.

"А кому з них страшно, то нагадуємо про "гарячу" телефону лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", - наголосили в СБУ.

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