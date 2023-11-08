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Окупанти шукають українське підпілля на Луганщині: посилили фільтрацію населення

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанти шукають українське підпілля на Луганщині: посилили фільтрацію населення

Російські загарбники / Фото: Associated Press

У низці населених пунктів російсько-окупаційні війська провели обшуки у будинках місцевого населення.

Російські загарбники на окупованих територіях Луганської області посилили фільтраційні заходи проти місцевого населення, з метою пошуку українського підпілля.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Українські партизани повідомили, що у низці населених пунктів російсько-окупаційні війська провели низку перевірок документів у місцевого населення, а також провели обшуки у будинках.

"Ворог боїться не тільки роботи наших розвідувальних груп, а й розуміє, що більшість місцевого населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, готові продовжувати чинити опір окупанту, і передавати інформацію про особовий склад і техніку противника", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦНС закликали продовжувати передавати інформацію про ворога, щоб прискорити звільнення території від загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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Дата публікації
Перегляди
48
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