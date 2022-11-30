Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти силоміць вивезли майже 40 цивільних із Кінбурнської коси - Кім

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
263
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти силоміць вивезли майже 40 цивільних із Кінбурнської коси - Кім

Фото: Associated Press

В ОВА не повідомляють, куди саме "евакуювали" людей.

З території Кінбурнської коси у Миколаївській області російські окупанти вивезли 37 цивільних. Людей "евакуювали" проти їхньої волі.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, росіяни силоміць вивезли людей із населених пунктів, які розташовані на території Кінбурнської коси  два дні тому.

"У нас зараз триває операція у режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", - зауважив очільник області.

Нагадаємо, Збройні сили України поки не встановили контроль над Кінбурнською косою. Російські окупанти здійснюють там перегрупування. Попри це ситуація на Кінбурнській косі є контрольованою.

Читайте також:

Який вигляд має село на Миколаївщині, звідки з боєм вибили ворога

Який вигляд має село на Миколаївщині, звідки з боєм вибили ворога

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
263
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація