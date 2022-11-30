Окупанти силоміць вивезли майже 40 цивільних із Кінбурнської коси - Кім

В ОВА не повідомляють, куди саме "евакуювали" людей.

З території Кінбурнської коси у Миколаївській області російські окупанти вивезли 37 цивільних. Людей "евакуювали" проти їхньої волі.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, росіяни силоміць вивезли людей із населених пунктів, які розташовані на території Кінбурнської коси два дні тому.

"У нас зараз триває операція у режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", - зауважив очільник області.

Нагадаємо, Збройні сили України поки не встановили контроль над Кінбурнською косою. Російські окупанти здійснюють там перегрупування. Попри це ситуація на Кінбурнській косі є контрольованою.

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