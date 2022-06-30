Окупанти силою змушують працівників Запорізької АЕС осушити охолоджувальні басейни - Енергоатом

Російські окупанти знущаються з працівників Запорізької АЕС.

Їх силою змушують працівників Запорізької АЕС осушити охолоджувальні басейни.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників. Зараз вони знущанням та тортурами

змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

Через це російські окупанти жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС. Його з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доправлено до лікарні м. Енергодар.

За інформацією "Енергоатому" окупанти планують звинуватити атомників Запорізької АЕС у зберіганні зброї на території станції. Задля цього вони затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони зброю.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці його чаш.

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