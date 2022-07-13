Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції - Генштаб

Російські окупанти після останніх атак ЗСУ на їхні бази втратили оптимізм.
Також вони скаржаться на неефективність своєї роботи по позиціях українських захисників.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти намагаються проводити штурмові дії на Слов'янському напрямку. Українським воїнам вдалося відбити ворожі атаки поблизу населенних пунктів Довгеньке та Долина.
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