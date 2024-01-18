Окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги (відео)

Ніхто, як то кажуть, не обіцяв, що буде легко.
Росіяни показали свій підірваний транспорт. Вони бідкаються, що диверсійно-розвідувальні групи заходять до них у тил і мінують дороги.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Вони знайшли у прямому сенсі "український слід", а точніше – безліч слідів, які ведуть туди й назад.
Раніше снайпер-прикордонник з позивним "Одеса" точними пострілами ліквідував двох окупантів на Бахмутському напрямку. Допомогла йому у цьому українська гвинтівка UAR-10.
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