Окупанти скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги (відео)

Ніхто, як то кажуть, не обіцяв, що буде легко.

Росіяни показали свій підірваний транспорт. Вони бідкаються, що диверсійно-розвідувальні групи заходять до них у тил і мінують дороги.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російські військові скаржаться, що українські диверсанти мінують їм дороги

Вони знайшли у прямому сенсі "український слід", а точніше – безліч слідів, які ведуть туди й назад.

Раніше снайпер-прикордонник з позивним "Одеса" точними пострілами ліквідував двох окупантів на Бахмутському напрямку. Допомогла йому у цьому українська гвинтівка UAR-10.

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