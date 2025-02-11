Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: поранено дитину

У вівторок, 11 лютого, російські окупанти обстріляли керованими авіабомбами селище Золочів, що в Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Золочівській громаді. Сьогодні близько 11:27 ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок", - поінформував чиновник.

Внаслідок російської такти потерпіло шестеро людей. Серед них 12-річний хлопець. Трьох осіб шпиталізували до лікарень.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни скинули КАБи на Запорізьку область. Три людини поранені внаслідок обстрілу.

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