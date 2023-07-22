Окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині: четверо загиблих

Крім того, троє людей отримали поранення.

Напередодні ввечері, 21 липня, війська окупаційної армії РФ здійснили авіаудар по селищу Нью-Йорк в Донецькій області. Четверо загиблих та троє поранених

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"Внаслідок обстрілу загинули четверо місцевих мешканців, серед них подружжя — рештки їх тіл вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку. Зазнали поранень ще троє цивільних. Зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу для надання кваліфікованої допомоги", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, окупанти застосували авіабомби ФАБ-250. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Зазначається, що на місці обстрілів працюють правоохоронці та рятувальники. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента повідомили, що Росія завдала трьох авіаударів по Нью-Йорку на Донеччині. Тоді повідомлялося про одного пораненого чоловіка і трьох поранених жінок. Інформації про загиблих не було.

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