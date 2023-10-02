Окупанти скинули авіабомби на житловий сектор у Куп'янську: є потерпілі (фото)

Слідчі відкрили провадження.
У понеділок, 2 жовтня, російські окупанти ударили двома керованими авіабомбами по житловому сектору Куп'янська Харківської області. Є потерпілі.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
"Унаслідок удару по Куп'янську двома керованими авіабомбами постраждали двоє осіб. З травмами їх доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки та потужного вибуху виникла пожежа у легковому автомобілі, пошкоджено житло та приватних автомобілів.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
Як повідомлялося, у Херсоні 2 жовтня у лікарні помер один із поліцейських, які постраждали під час російського обстрілу сьогодні вранці.