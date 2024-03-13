Окупанти скинули авіабомбу на 5-поверхівку у Мирнограді: двоє загиблих

Пізно ввечері 12 березня, близько 23:00, російські окупанти скинули на авіабомбу на Мирноград у Донецькій області. Загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти скинули авіабомбу "Гром-Е1" на місто та влучили у п'ятиповерхівку. Загалом внаслідок удару було пошкоджено чотири будинки.

За словами очільника ОВА, внаслідок удару п'ятеро осіб отримали поранення. Зокрема, одна людина перебуває у важкому стані, троє - у стані середньої тяжкості. Крім того, рятувальники витягнули з-під завалів 13-річну дівчинку. Вона не отримала фізичних травм.

Пошукова операція на місці події завершена.

Як повідомлялося, вночі загарбники обстріляли Мирноград. Місцева влада інформувала про руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку.

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