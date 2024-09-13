Окупанти скинули авіабомбу на Охтирку: пошкоджено багатоповерхівку

Інформації про потерпілих немає.

Сьогодні вранці, 13 вересня, російські військові скинули авіабомбу на Охтирку в Сумській області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі Конотопської обласної військової адміністрації.

"Ворог здійснив авіаційний удар по Охтирці, застосувавши КАБ. Зафіксовано один вибух", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Наразі на місці атаки працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, минулої ночі РФ масовано вдарила по Конотопу. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та медицини. Понад десять людей отримали різні травми.

10 «Шахедів» по Конотопу! 14 поранених! Наслідки жорстокого удару по місту – подробиці на зараз

Читайте також: