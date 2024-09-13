Окупанти скинули авіабомбу на Охтирку: пошкоджено багатоповерхівку

Інформації про потерпілих немає.
Сьогодні вранці, 13 вересня, російські військові скинули авіабомбу на Охтирку в Сумській області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Про це повідомили у пресслужбі Конотопської обласної військової адміністрації.
"Ворог здійснив авіаційний удар по Охтирці, застосувавши КАБ. Зафіксовано один вибух", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Наразі на місці атаки працюють аварійно-рятувальні служби.
Нагадаємо, минулої ночі РФ масовано вдарила по Конотопу. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та медицини. Понад десять людей отримали різні травми.