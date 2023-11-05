Окупанти скинули авіабомбу на школу на Херсонщині: фото

Вночі проти неділі, 5 листопада, російські військові випустили по Дар’ївській громаді на Херсонщині керовану авіабомбу. Окупанти знищили сільську школу. Минулося без жертв.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці влучання у приміщення навчального закладу виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували. Стався обвал перекриття. Окрім школи, також пошкоджено шість приватних будинків.

"Місцеві мешканці не опускають руки - почали ремонтувати пошкоджені будівлі. Поруч діти, які допомагають розбирати завали та носити будівельні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Російські військові вдарили по Дар’ївській громаді на Херсонщині.

Як повідомлялося, 4 листопада російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Також постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

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