"Вони – під завалами. Ми не знаємо, скільки живих", - Зеленський про розбомблену школу мистецтв у Маріуполі

"Вони – під завалами. Ми не знаємо, скільки живих", - Зеленський про розбомблену школу мистецтв у Маріуполі

Президент запевнив, що того льотчика, який скинув ту бомбу, українські захисники обовʼязково зібʼють.

У блокадному Маріуполі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв.

Про це розповів президент Володимир Зеленський

"Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих", — сказав президент.

Зеленський запевнив, що того льотчика, який скинув ту бомбу, українські захисники обовʼязково зібʼють — "як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць".