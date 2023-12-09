Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти скинули боєприпас на Херсонщину: є загиблий та постраждалий

Дата публікації
Перегляди
76
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти скинули боєприпас на Херсонщину: є загиблий та постраждалий

Наслідки обстрілів на Херсонщині / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Один з чоловіків отримав осколкове поранення.

Російські окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна людина.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, росіяни 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові з дрону скинули боєприпас.

Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Крім того, осколкове поранення отримав ще один чоловік.

Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Додамо, впродовж дня російські окупанти тричі атакували Нікополь з важкої артилерії. Постраждала жінка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
76
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація