Окупанти скинули боєприпас на Херсонщину: є загиблий та постраждалий

Один з чоловіків отримав осколкове поранення.
Російські окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна людина.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, росіяни 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові з дрону скинули боєприпас.
Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Крім того, осколкове поранення отримав ще один чоловік.
Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Додамо, впродовж дня російські окупанти тричі атакували Нікополь з важкої артилерії. Постраждала жінка.
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