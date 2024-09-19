Окупанти скинули КАБи на Запорізький район: є жертви

Армія РФ завдала авіаційних ударів по Запорізькому району. Через атаку загинула жінка, а дві людини були поранені.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна жінка загинула, дві - поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, військові РФ щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

Нагадаємо, напередодні РФ вдарила по Кропивницькому. Пошкоджено житлові будинки. Щонайменше одна людина загинула.

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