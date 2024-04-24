Окупанти скинули на житловий масив на Донеччині 250-кілограмову авіабомбу (фото)

На Донеччині сапери знешкодили російську авіабомбу ОФАБ-250. Вона впала посеред приватного житлового масиву.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, чергову небезпечну російську ракету знешкодили у місті Костянтинівка, яке розташоване за 10 кілометрів від лінії фронту.

“Авіабомбу ОФАБ-250 вилучено за допомогою спецтранспорту та перевезено за межі населеного пункту й знищено у встановленому порядку. Шановні громадяни, у жодному разі не чіпайте вибухонебезпечні предмети та не підходьте до них. Одразу повідомляйте про знахідку Службу порятунку за номером 101”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що на Донеччині росіяни намагаються зайти на позиції ЗСУ на одній із ділянок.

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