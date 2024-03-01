Окупанти скинули на житловий сектор Щербинівки авіабомбу: з'явилося відео, як рятували людей

Внаслідок удару поранення отримали 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 і 76 років.

Правоохоронці показали відео, як рятували людей після авіаудару з боку російських окупантів по Щербинівці. Внаслідок терористичних дій росіян постраждали три людини.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Нацполіції України.

Як стало відомо, російські окупанти 28 лютого скинули на житловий сектор Щербинівки авіабомбу. Внаслідок удару поранення отримали 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 і 76 років. На допомогу людям відразу прибули поліцейські та працівники ДСНС.

Правоохоронці показали відео, як рятували людей в Щербинівці

Нагадаємо, що у Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.

Читайте також: