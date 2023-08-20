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Окупанти скинули вибухівку із дрона на перехожого на вулиці

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти скинули вибухівку із дрона на перехожого на вулиці

Ворожий дрон атакував перехожого / Фото: Associated Press

33-річний чоловік від отриманих поранень загинув на місці.

У неділю, 20 серпня, російський дрон скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Безглузда у своїй жорстокості атака на цивільного мешканця сталася серед білого дня -  близько 15:30. 

“Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж ня, 20 серпня, російський танк влучив у житловий будинок в селищі Козацьке на Херсонщині. Одна жінка загинула, ще одна — поранена.

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Дата публікації
Перегляди
1219
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