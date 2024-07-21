Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних на Херсонщині: що про це відомо

Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на двох цивільних громадян на Херсонщині. Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської ОВА.

“Білозерська громада знов під ворожими ударами. Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Кізомисі. Чоловіки 23 та 38 років дістали вибухові травми, а також уламкові поранення грудної клітини, спини та ніг”, - розповіли в ОВА.

Там також додали, що постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що ЗСУ тримали Кринки дуже довго і в складних умовах. Тепер Україна зменшує для себе можливості наступу в напрямку Криму.

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