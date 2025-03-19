Окупанти спробують просунутися в Сумській області: експерт назвав небезпеку

Український контроль на Курщині мінімізований.
Український плацдарм у Курській області продовжує триматися. Своєю чергою, армія РФ прагне оточити плацдарми ЗСУ зі сторони Сумської області.
Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".
З його слів, український контроль території в Курській області мінімізований. Втім, досі є присутність військ ЗСУ на Курщині.
"Росіянам вдалося зменшити наш плацдарм, тому що вони контролювали дорогу до Суджі дронами. Зараз цей вплив зменшився, адже ми вийшли", – сказав Попович.
Наразі окупаційні війська намагаються зайти на територію України і прорватися там через низку населених пунктів. Зокрема, через Басівку.
"Я очікував би спроб вибити наші війська із залишків плацдарму в Курській області. І спроб просунутися в Сумській області. Тобто почати наступ на Сумську область, але не на Суми. Аби виконати завдання щодо ліквідації Курського плацдарму та створення зони безпеки в Сумській області, як про це казав Путін", - наголосив Попович.
Як повідомлялося, за інформацією президента України Володимира Зеленського, вздовж східного кордону Росія накопичує війська. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області.